Good vibes only - Once Upon a Time

Bylo nebylo… pro jeden večer se všem dobře známé Chapeau Rouge promění v pohádkovou zemi plnou kouzelných bytostí a uhrančivých melodií DJs... Přicházíme s novým konceptem parties a to hned ve dvou tématicky vyzdobených patrech. Svezete se na duze do třpytivých krajů jednorožců a protančíte tenisky s lesními vílami. V tuto čarokrásnou noc vás dostane nekonečná pozitivní energie a zažijete tak moc našlapanej mejdan, že kdo tam byl, stejně neuvěří.

