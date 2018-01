Jeden svět 2018

Slovem roku se podle slavného Collinsova slovníku stal výraz „fake news“. Dezinformace a mediální manipulace jsou jedním z největších problémů současného světa. Život v informačním věku na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor. Letošní 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se bude konat od 5. do 14. března v Praze a následně v 36 dalších městech po celé České republice, proto vybízí k aktualizaci systému. Nejen počítačové systémy totiž potřebují čas na to, aby zpracovaly všechny potřebné informace a mohly hladce fungovat.

„Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá řešení a jednat pod vlivem emocí. Právě zjitřené emoce ve společnosti jsou živnou půdou pro populisty, kteří sami sebe označují za bojovníky vůči systému, jejž považují za překonaný,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kamenický. „Chceme, aby si diváci a divačky návštěvou kina mohli dovolit něco, na co v každodenním životě plném (dez)infromací ze sociálních sítí není čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit názor na konkrétní téma, podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu,“ dodává Kamenický.