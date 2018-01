Noc Očního Kontaktu a Kontaktní Improvizace I ty máš pocit, že už máš dost párty, které jsou nasáklé oplzlostí, alkoholem, drogami a zbytečně používanými slovy? Chtěl bys však nadále zažívat plně uspokojující emoční stimulaci, poznávat nové, zajímavé a inspirativní lidi? Zažít párty jinak? Eye Contact & Contact Improvisation Night je párty, která používá k boření bariér mezi námi Oční Kontakt, Kontaktní Improvizaci, Živou Knihovnu a hudbu na dvou podlažích, která to všechno propojuje.

Silent Zone: Dolní "Silent Zone” je párty prostor s DJem. Prostor, který umožní prozkoumat možnosti lidské neverbální interakce. Jediným pravidlem prostoru, nebo spíše prosbou na zúčastněné, je - “Prosím, ke komunikaci používejte jiné komunikační prostředky než mluvené slovo". Jeho přítmá, intimní atmosféra je uzpůsobena k tanci, kontaktní improvizaci a očnímu kontaktu. Můžeme tak s lidmi prožít jiné, hlubší propojení.

Social Zone: Prostor pro slova se nachází v horním “Social Zone”. Tady se nachází "Živá Knihovna" a ty se můžeš stát jednou z knih. Kdo bude chtít může na sebe nalepit papír, kde napíše nebo nakreslí něco co ho vystihuje - může to být šifra v podobě abstraktní kresby, tvaru, obrazu, barvy, nebo zvířete, či postavy; může to být také text, citát, báseň, nebo nějaké číslo; nebo cokoliv jiného co ho vystihuje a chce to s lidmi sdílet. Tímhle způsobem se stane "Živou Knihou", kterou si ostatní mohou pročíst. Vegánsky bar: V rámci akce bude k dispozici také vegánske jídlo a drinky. P. S. jestli by byla chuť, tak v horních místnostech je taky prostor pro spontánní hudební jam.

Program: 18:30 (doplňkový ) – Teatro Dancing Yoga (dolní prostory) - více info. v diskusi –> běžná cena lekce: 150Kč –> cena se vstupem na "Eye Contact & Contact Improvisation Night": 60Kč 20:00 – Eye Contact Session (horní prostory) 21:00 – Workshop základů Kontaktní Improvizace (dolní prostory) 22:00 – Party Time

Cena za vstup: 190Kč Cena za vstup s lekcí Teatro Dancing Yogy: 250Kč U vnějších dveří zvoňte na Klub Propojení. Vemte sebou také TEPLÉ a POHODLNÉ oblečení. Klub Propojení podporuje zdravý životní styl a proto se v něm nekonzumují alkohol a omamní látky. Prosím respektujte tuhle skutečnost.