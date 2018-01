Božské ženství - transformace a léčení skrze hinduistické bohyně

Úvodní ochutnávkový seminář k osmiměsíčnímu výcviku Probuzené ženství.

Tento seminář je prostorem pro ženy, aby se spojily a vstoupily do magických, krásných a mocných energií svých vnitřních bohyní. Je to prostor pro sdílení a přijímání, pro spojení se se základními ženskými kvalitami a otevření se novým energiím a možnostem.

Když jsme pohromadě, shromažďujeme sílu k vyvolání přítomnosti a podpory Božského Ženství. Vytváříme ochranné, otevřené a silné energetické pole, které nám pomáhá vynášet na povrch a vyrovnávat různé aspekty naší životní energie – naše přirozené schopnosti a dary, stejně jako náročná a nepoznaná místa uvnitř nás.

Indické bohyně představují aspekty naší životní energie, které hrají svou úlohu v každé z nás. Když se těmto energiím otevřeme, přinášejí více jasnosti a živosti do našich fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních těl a dostávají nás do kontaktu s našimi božskými kvalitami a mění způsob, jak vidíme samy sebe a svět kolem nás.

Budeme objevovat způsoby, jak se můžeme s energií bohyň spojit. Jak ji vyvolat z nitra prostřednictvím zvuků a vibrací jejich specifických manter. Jak ji nechat vstoupit do těla skrze dech, pohyb, tanec a zpěv. Přivést ji k životu prostřednictvím mýtů, příběhů a tak, jak ji můžeme zažít v přírodě a kultuře. Naučíme se pracovat se záměrem a vizualizací jako způsobem, jak proniknout do tvůrčí energie představivosti. Vstoupit do božského prostoru božských pocitů skrze modlitbu a přivolání její ochrany a vedení. Dívat se na ni jako na osobní božstvo, pomocníka, průvodce a učitele, jako dárce dobrotivosti a jako mocnou sílu, která rozpouští staré myšlenky a odhaluje nové aspekty našeho Já.

My všechny máme více než jednu božskou energii protékající skrze naši osobnost. Někdy se jasně rodíme s určitou energií, a další rostou skrze různé podmínky v našich životech. Některé nás přitahují, jiné děsí. Mnohokrát různá vyjádření ženskosti přináší rozporuplné pocity. Jakmile se naučíme rozpoznat tyto energie, začnou se projevovat v našich životech plynule a rozpory se promění v bohatost a mocné zdroje.