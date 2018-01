Manipulace až do nebe

Pohybově improvizační dílna, tělesná hra, v níž poznáváme, co je to perfektní fyzické propojení. A jak příjemné může být v takovém propojení vzájemné ovládání. Poznáme, jak je to účinné, o co přicházíme, když odmítáme manipulaci. Pocítíme, jak skvěle nás vede, ocitneme se na zemi i ve vzduchu, a poddáme-li se vnímavému vedení, odchýlí nás to od běžných pohybových cest a bez úsilí nás to vede do poloh, na které nejsme zvyklí.

Fyzické rozhovory se z našeho života téměř vytratily. Tohle je tedy návrat pro všechny, koho zajímá pohyb, kontaktní improvizace, tanec, bojová umění, a chtějí objevit způsob fyzické komunikace v kontaktu, zkoumat nové cesty a užít si spolu podzimní čas. Čeká nás atmosféra objevování, úsměv a vtip, náhlá pochopení sebe sama skrz to, co děláme fyzicky.

Rozvineme umění poddat se manipulaci i aktivně ovládat partnera, a zároveň se u toho vzájemně vnímat. Začneme rozpoznávat další nové vrstvy v lidské interakci, k nimž jsme dosud neměli přístup a které jsme nepoužívali. A dokážeme-li přečíst nový význam v akcích, které jsme zvyklí chápat jedním způsobem, rozšiřuje se škála možností a východisek…

Práce oživuje zakrnělé smysly. Učí nás zůstávat ve spojení, dokud se nepromění, plynule přecházet od tlaku k lehkosti, být přímí i přizpůsobiví, nenechat se strhnout formou, ale spíš sledovat princip, udržovat ho a rozvíjet, až se na jeho základě dokážeme líp dorozumět.