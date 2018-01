Karlínský masopust 2018

Karlínské náměstí v sobotu 3. 2. 2018 ožije již po patnácté masopustním veselím. Karlínský masopust však tradičně začíná v 13 hodin v Kaizlových sadech, odkud se po krátkém programu vydá průvod masek právě na Karlínské náměstí. Od 14 do 19 hodin zde proběhne nadupaný pódiový program, chystáme nespočet aktivit pro děti i dospělé a samozřejmě nebudou chybět masopustní speciality.



A na co se můžete těšit? Po sérii vystoupení a symbolickém odemknutí masopustu v Kaizlových sadech projde karlínskými ulicemi slavnostní průvod, ve kterém půjdou nejen tradiční masky a postavy, ale i koňský povoz s kapelou, která se po celou dobu bude starat o rozjařenou náladu.

Na Karlínském náměstí se o vaši náladu postarají Mixle v Piksle, Laura a její tygři a taky Vypsaná fixa. Náměstí bude plné jídla a pití, ale také zábavy pro děti v podobě historických řemesel a různých soutěží. Nebude chybět ani oblíbená projížďka po náměstí na koňském povozu. V Karlínském Spektru se můžete těšit na pohádky či kouzelníka a ve dvoře na vás čeká ledová plocha.



Zapojte se i vy do reje masek, není nic jednoduššího - přijďte v kostýmu, masce, klobouku!