Zažít atmosféru staročeské zabijačky a ochutnat zabijačkové speciality můžete v rámci akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu.

Jedenáctý ročník slavností přinese ukázky tradičních postupů zpracování vepřového masa, které proběhnou v režii řeznického mistra, pana Tomáše Hudery, v 11, 13 a 15 hodin. Po celou dobu akce bude na muzejním dvoře probíhat i prodej a degustace zabijačkových a dalších gastronomických specialit včetně piva, vína a destilátů. V budově muzea mohou návštěvníci posedět v „muzejní hospůdce“ a ochutnat zabijačkové speciality. Připraven je i doprovodný program pro děti – v 11 hodin loutková pohádka Tři malá prasátkav podání souboru Buchty a loutky, ve 13 hodin Prasečí cirkus v podání dua Bratři v tricku a po celý den řemeslné a výtvarné dílničky.

Jednotné snížené vstupné 50 Kč; děti do 140 cm a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.

Vstupné platí po dobu konání akce i do všech expozic Národního zemědělského muzea.