NG 222 - Dny volného vstupu do Národní galerie v Praze

Oslavy 222. výročí od založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně Národní galerie v Praze – vstup do sbírkových expozic a na doprovodné programy zdarma.

Využijte během víkendu 3.–4. února vstup ZDARMA do sbírkových expozic a navštivte doprovodné programy v pěti budovách Národní galerie v Praze:



– Klášter sv. Anežky České plný středověkých pokladů

– Palác Kinských a jeho expozici Umění Asie (která bude již 25. února uzavřena)

– Šternberský palác s díly od Rembrandta, El Greca nebo Rubense

– Schwarzenberský palác vystavující to nej, co u nás vzniklo v období baroka

– Veletržní palác nabitý moderním a současným uměním



Čekají vás komentované prohlídky expozic, komentáře k top dílům ze sbírek Národní galerie i výtvarná dílna pro děti i dospělé.