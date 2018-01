Divadlo pro děti: O hloupém Honzovi

Kdo je nejhloupější hlupák z celého kraje? Hloupý Honza přeci. Jeho táta se ho vždy zastával, ale i jemu jednoho dne dojde trpělivost. A co udělá? Pošle Honzu do světa, aby našel alespoň tři hloupější lidi, než je on sám. Jestli na své cestě splní otcův úkol, se dozvíte v neděli 18.2.

Pro děti: z mateřských škol a 1. stupně základní školy

Délka: 45 min

Představení: Kulturní pořady

Vstupné: 40 Kč

Online vstupenky zakoupíte v síti GoOut.cz

Osobně na recepci KC Průhon nebo na pokladně v restauraci KD Bílá Hora