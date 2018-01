Japonská strašidla Nejznámější japonská strašidla a několik dalších, méně známých duchů a strašidel, jak je představuje výtvarné umění. Přednáší Alice Kraemerová. Expozice Umění Asie, 1. poschodí. Cena: 80 / 50 Kč nebo zdarma k platné vstupence. Umění Asie Sbírka umění Asie a Afriky spravuje více než 13 tisíc předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, islámské kulturní oblasti a Afriky.

Svým rozsahem a významem patří tato sbírka k předním svého druhu v Evropě. Od svého založení v roce 1951 byla systematicky rozšiřována jednak cílenými nákupy, převody z jiných veřejných institucí, stejně tak se dále průběžně rozrůstá o odkazy a dary soukromých sběratelů. Zásadní význam sbírky proto spočívá také v tom, že téměř přesně dokumentuje obraz sběratelství asijského umění v českých zemích přibližně od poloviny 19. století do současnosti.

V prvním patře paláce Kinských mohou návštěvníci zhlédnout expozici, jež představuje nejvýznamnější umělecké soubory Sbírky umění Asie a Afriky, k nimž patří archaické čínské umění, zahrnující hlavně předměty z nefritu, rituální bronzy a hrobovou keramiku, buddhistické sochařství Číny a Japonska, tibetské buddhistické obrazy thangky a tibetská plastika, umělecké památky z Indie a jihovýchodní Asie, čínská a japonská keramika, předměty zdobené lakem, techniky zpracování kovu, dále čínská i japonská malba a grafika nebo díla pocházející z islámské kulturní oblasti.

Expozice je založena především na představování unikátních mistrovských děl jednotlivých kultur s poukazem na jejich původní společenský kontext na jedné straně, a na jejich vnímání v evropském prostředí na straně druhé. Sbírka umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze je jednou ze sta světových sbírek, které zveřejnily část svých nejlepších děl na mezinárodních webových stránkách pro asijské umění Virtual Collection of Asian Masterpices. Expozice Umění Asie bude od 25. února 2018 uzavřena. Sbírky se během následujících let přesunou do jiné budovy.