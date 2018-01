Divadlo pro děti: Český Honza

Kdo by neslyšel o líném Honzovi, který se chce jen válet doma a nic nedělat... Jeho matce se synova lenost nezamlouvá, proto ho vyžene do učení k sedlákovi. Jediné, co ho nakonec donutí pracovat a celkově se napravit je skutečná láska. Zamiluje se do Anežky, dcery sedláka.



Hraje: Nezávislé divadlo

Místo konání:Společenský sál KC Průhon



Vstupenky na recepci KC Průhon, nebo online přes Goout.cz