Oblíbený mejdan We All do nového roku vstupuje s drobnou inovací, která potěší všechny milovníky dobré muziky různého zaměření. Dvojice rezidentních DJs Akvamen a Robot se totiž pro letošek rozhodla zpestřit výběr hostujících DJ tak, aby celý večer nebyl věnován pouze jednomu hudebnímu stylu.

Na prvním letošním mejdanu se tak v roli hosta objeví DJ Manio, který přiveze pořádnou nálož house a dance music. Jako na každém mejdanu We All to pořádně rozbalí i samotní pořadatelé. DJ Akvamen si všechny přítomné podmaní setem plným rapu a party breaks. DJ Robot pak zahraje do noty všem milovníkům downtempa a soulu. Tento unikátní mix stylů garantuje, že si na své přijde opravdu každý.Celá noc se samozřejmě tradičně ponese i na vlnách ledově namraženého Jägermeisteru, který bude k mání za speciálně nastavené ceny. Prvních 150 příchozích se navíc může těšit i na welcome drink zdarma od krásných Jäger Beets.