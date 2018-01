Ondřej Havelka & jeho Melody Makers

V roce 1917, tedy přesně před sto lety, byly pořízeny první křaplavky s hudbou jazzovou (rozuměj šelakové desky, jež – jak znalci a pamětníci potvrdí – byly velmi křehké: trochu neopatrnosti – křup! – a bylo po nich).

Prostřednictvím gramofonových desek se tak jazz začal šířit z jižanského New Orleans do celé Ameriky a dál do celého světa. Bylo to jako lavina, byla to omamná tsunami nového rytmu, radosti, krásy!

Zbrusu nová show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers chce vzdát hold těm prvním deskám jazzovým, které odstartovaly novou éru populární hudby. Ale dlouho u nich nezůstaneme, neboť doménou kapely je swing, a ten vstoupil do nejšťastnějšího období až o dvacet let později. Takže jako obvykle – swingová smršť až budou střepy z křaplavek lítat!