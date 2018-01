Obraz Doriana Graye

Současná interpretace legendárního Wildova románu. Máme vše, ale to je vše, co máme.

Dorian Gray. Okouzlující mladík s jedinečným darem působit na druhé. Touží využít každou možnost tohoto světa, zakusit každou jeho rozkoš. Bez ohledu na minulost, budoucnost nebo lidi kolem sebe se vrhá do propasti, která jako by zela v něm samém, a strhává s sebou i své okolí. Vždyť kdo by nechtěl žít tady a teď – věčně? Za Dorianovou nevinnou, stále mladou tváří se však skrývá hrozivé tajemství...

Wildeův slavný román jako současné jevištní podobenství o zoufalém tápání těch, kteří již neřeší, jak přežít, ale jak žít. O nás, kteří hledáme, čím naplnit svůj život v době, kdy je možné úplně vše, a kteří tak často podléháme zdánlivě neškodné výzvě: „Zažij svůj život!"