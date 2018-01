The Reunion of Poetry and Philosophy

Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guanga, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v osmdesátých letech, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech inspirované kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění. Výstava je konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických základů. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z velké části z inspirace duchovní atmosférou Prahy. Doprovodí je výběr fotografií Xia Quana dokumentujících atmosféru přelomových osmdesátých let, kdy se rodila nezávislá čínská kultura.

