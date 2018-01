Moose Blood v Praze

Po úspěšném debutu na loňském ročníku Rock for People se britská emo/punková kapela Moose Blood vrací zpět do České republiky. Koncertovat budou v pražském Futuru 6. června a s sebou přivezou novou desku Don’t Think I Can Do This Anymore, která vyjde v březnu.

Britští Moose Blood vznikli o prázdninách roku 2012 v Canterbury v hrabství Kent a zaujali hned svým prvním trackem Bukowski Demo z prvního EP Moving Home. Debutové album I’ll Keep You in Mind, From Time to Time se pak postaralo o raketový vzestup jejich popularity a Moose Blood začali v roce 2015 koncertovat ve velkém a podnikli i několik turné po Británii i Spojených státech.