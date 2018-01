Odkaz Olgy Havlové očima mladé generace: Koho si váží dnešní dvacetiletí?

Olga Havlová, někdejší první dáma České republiky, by se letos dožila 85 let. Lidé její jméno sice znají, ale většina z nich si na ni vzpomene v první řadě jako na manželku prezidenta Václava Havla. Jen někteří ji dokáží ocenit jako osobu, která se celý život věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Jako zakladatelka Výboru dobré vůle vždy bojovala za práva slabších a prostřednictvím nadace pomáhala lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a společensky diskriminovaným.

Jak vidí její odkaz dnešní mladí? Co pro ně Olga Havlová představuje? Mají vůbec dnešní dvacetiletí „své“ osobnosti, kterých si váží? Kdo jsou jejich vzory? Co si myslí o neziskových organizacích, dobrovolnictví, charitě a jak to dávají najevo? Mají pro ně ještě stejný význam pojmy, s nimiž se ztotožňovala Olga a Václav Havlovi – pravda a láska, soucit a pokora? A co si o vývoji společnosti a dnešních mladých lidech myslí ti, kdo prošli „Havlovým obdobím“ už v dospělém věku?

O lidských a mravních hodnotách budou společně diskutovat zástupci mladé generace. Jména diskutujících budou oznámena na webových stránkách Knihovny Václava Havla.

Pořádá Knihovna VH a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.