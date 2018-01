Světlana Alexijevičová: Doba z druhé ruky. Konec rudého člověka

Srdečně zveme na setkání nad audioverzí knihy laureátky Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2015.

Doba z druhé ruky je zcela výjimečná kniha mimořádné autorky, nositelky nejprestižnějších ruských, evropských i amerických literárních cen. Konec komunistického režimu a následující rozpad sovětského impéria přinesl jeho občanům po počátečních nadějích zklamání, frustraci a dezorientaci. Text je mozaikou desítek skutečných hlasů, které Světlana Alexijevičová zaznamenala na magnetofon při rozhovorech s nejrůznějšími lidmi a literárně zpracovala. Vyprávějí o tom, jak věřili sovětskému systému, jak zabíjeli a umírali pro jeho ideu, mluví o tajemstvích a hrůzách komunismu, o stalinském gulagu, válkách, Černobylu… a také nabízí hlubokou sondu do ruské společnosti a pomáhá porozumět jejímu současnému vývoji. Čtenáře nutí zamyslit se, co je to Rusko a proč je neschopné rychlejší modernizace. Proč se obliba autokrata Putina pohybuje kolem 85 % a proč sedmdesát procent Rusů považuje Stalina za velkého muže. Je to kniha o tom, proč je velkoruský šovinismus nejen stále živý, ale, žel bohu, i stále militantnější.

Z knihy budou číst Helena Dvořáková, Hana Kofránková a Apolena Veldová.

Večer bude moderovat Aleš Vrzák, režisér audioverze, a překladatel Libor Dvořák. Jako host vystoupí Vladimír Pistorius, vydavatel knižní podoby.

Pořádá Knihovna VH ve spolupráci s nakladatelstvím Radioservis.