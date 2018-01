Od poloviny ledna až téměř do konce února se v galerii Czech Photo Centre představí držitel řady cen Czech Press Photo a spoluautor několika knih Václav Šilha. Výstava ponese název Na vlnách fotografie.

Výstava se koná v Czech Photo Centre od 18. ledna do 25. února. Bude otevřena každý den kromě pondělí. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie leží jen zhruba 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.