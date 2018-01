Jsme národem sportovních fanoušků a milovníků ledního hokeje. Letos v únoru uplyne 20 let od fenomenálního úspěchu zlatého českého hokejového týmu na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu, a tak nejzábavnější muzeum voskových figurín Grévin Praha přichystalo interaktivní výstavu Zlaté časy českého hokeje.

Ta připomíná nejen toto legendární vítězství. Expozice, trvající od 18. ledna do 31. května 2018, vám umožní, abyste se nejen bavili, ale také nahlédli do naší hokejové historie. Mimo jiné si můžete prohlédnout unikátní sbírku fotografií reprezentačních týmů od roku 1911, kterou doplňují některé autentické předměty. Podaří se vám vstřelit gól Dominiku Haškovi? Vyhrajete buly nad Jaromírem Jágrem? A věděli jste, že když v minulosti chyběl puk, hrálo se třeba se zmrzlou žábou? Přijďte se podívat a přesvědčit se na vlastní oči! V pauze si můžete zasoutěžit ve stolním hokeji. A to vše až do konce května, kdy už budeme znát výsledky květnového Mistrovství světa v ledním hokeji.