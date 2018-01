Komentovaná prohlídka sbírkové expozice mezinárodního umění v 1. patře Sbírka mezinárodního umění v 1. patře bude k vidění jen do 21. ledna 2018. Expozice v 2. a 3. patře do 18. března 2018. Děti a mládež do 26 let mají do expozic vstup zdarma.

Již 21. ledna 2018 uzavřeme západní křídlo 1. patra Veletržního paláce, kde je vystaveno Mezinárodní umění 19., 20. a 21. století. Sbírka zahrnuje díla rakouských a německých umělců – Gustava Klimta, Egona Schieleho či Oskara Kokoschky, Augusta Brömseho či Emila Orlika. V souboru vynikají expresivní díla Edvarda Muncha či ruská avantgarda zastoupená Aristarkhem Lentulovem a Robertem Falkem. Soubor španělských umělců je reprezentován malbou Joana Miróa, Antoniho Tàpiese či Antoniho Clavé.