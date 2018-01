Víkend: New New Painters ke sbírce mezinárodního umění 20. a 21. století Malířství má tisíciletou historii. Dá se v něm tedy ještě přijít na něco nového?

New New Painters (Noví Noví Malíři) to dokázali a my se o tom přesvědčíme: použijeme barvy, budeme mačkat a stírat, otiskovat a drásat. Půjdeme ještě dál a z plastických obrazů New New Painters necháme vystoupit objekty/sochy/bytosti, aby vešly do nových obrazů. Víkendová dílna pro rodiče s dětmi inspirována tvorbou Lucy Baker, Jeralda Webster, Josepha Drapella, Antoni Tàpiese a Marlene Tseng Yu. Výtvarně experimentální neděle s Olgou Fadlí Pětivokou a Terezou Jursovou