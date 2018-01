The Chainsmokers v Praze

The Chainsmokers ohlašují evropské turné, v únoru přijedou i do Prahy! Aktuálně jedni z nejrespektovanějších zástupců taneční scény, právě dnes ohlásili evropské turné. Série šestnácti evropských zastávek v rámci Memories…Do Not Open Tour je dalším krokem tohoto dua po čtyřiceti úspěšných show, které právě absolvovali po velkých arénách Severní Ameriky.