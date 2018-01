Pipes and Pints jsou po více než roční pauze zpět a to v plné parádě!



Uběhne osmnáct měsíců od posledního koncertu přední punkrockové formace s charakteristickým zvukem dud a konečně přijde očekávaný okamžik, kdy se otevře klec a Pipes & Pints vplují nové éry, tentokráte se zpěvákem Travisem.



A návrat to bude velkolepý! Po zahřívacím klubové premiéře v brněnském Sonu se kapela přesune na domácí půdu. A pro exkluzivní událost našla kapela exkluzivní místo. Se svojí novou show, novou scénou, novým programem, novými písněmi, novým zpěvákem a samozřejmě i se všemi hity z předchozí éry obsadí industriální prostředí pražské Pragovky.



Oslava návratu a zároveň představení nové tváře Pipes & Pints se odehraje v sobotu 14.4. ve Vysočanech, kde kapela zhodnotí dlouho střádanou energii a chuť hrát. Svolejte partu, klec se otevírá, tohle bude stát za to!

Pipes and Pints Pipes and Pints vznikli v roce 2006 jako sen Vojty Kaliny o kapele, která míchá punk-rock se špinavým folkem, jaký hrají třeba The Pogues. Brzy se setkal s Tomášem Novotným, klukem se stejným snem okořeněným ještě o vášeň pro...