„Marvini“ zabíjejí sekerou už 10 let!

PRAHA – Před 10 lety měla na premiéru zřejmě nejdiskutovanější inscenace Divadla u.s.MARVIN „Zabiju tě sekerou!“ od brněnského autora Pavla Trtílka.

V letošním roce slaví Divadlo u.s.MARVIN dvě jubilea. Jako první si připomene desáté výročí od prvního uvedení inscenace „Zabiju tě sekerou!“. Činoherní inscenace, která jako by se trefila někam mezi žánry. Inscenace, která je jednou provázena po celou dobu bouřlivým smíchem publika, jindy diváci zvážní… Inscenace, se kterou to nemají lehké ani na soutěžních festivalech, protože porotci nevědí, do jaké škatulky ji zařadit. Inscenace, která jistě nikoho nenechá chladným.

Večer věnovaný deseti letům této inscenace proběhne v samém centru Prahy, v části Nového Města zvané Petrská čtvrť ve čtvrtek 25. ledna 2018.

Drastická groteska o střetu dvou stárnoucích primitivů a jejich dcery, na niž už zapomněli a která je jde se svým přítelem navštívit. Naposled je viděla, když jim byla ve svých třech letech úřady odebrána… O ošidných návratech domů vypráví inscenace, která získala 3. místo na přehlídce experimentálního a alternativního divadla v Plasech a byla doporučena na celostátní přehlídku experimentálního a alternativního divadla „Šrámkův Písek“ (ač inscenace sama není ani alternativní ani experimentální). Dále získala ceny za herecké výkony i na dalších přehlídkách, z jiných byla porotou nemilosrdně vyfakována.