Mumie světa - evropská premiéra originální výstavy pouze v Praze



Výstava přináší fascinující poselství o dávných kulturách a civilizacích. Originální mumie a další artefakty byly zapůjčeny ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek. Výstava svým rozsahem, historickou a vědeckou hodnotou nemá ve světě obdoby. Jedná se o největší a nejucelenější sbírku mumií na světě.



Na výstavě Mumie světa návštěvníci nahlédnou do života lidí z různých dějinných epoch a oblastí světa včetně Evropy, Jižní Ameriky nebo starověkého Egypta. Odhalí nečekaná tajemství o kulturách a civilizacích dávno minulých.



Jsou zde kromě originálních mumií prezentovány také výsledky vědeckých výzkumů přinášející jedinečná svědectví nejen o příčinách smrti lidí, kteří byli následně mumifikováni, ale především o jejich životě. Návštěvníci se tak dozvědí o pohřebních rituálech jihoamerických indiánů, o zapomenuté kryptě v Německu, která uchovala těla celé šlechtické rodiny. Rentgen odhalil falešné mumie v Egyptě i nepravé trofeje lovců lebek v Jižní Americe. Chemické rozbory obsahu žaludku určily, co jedli lidé žijící kolem roku 100 na území dnešního Nizozemska i jak se šířila tuberkulóza napříč Evropou.



Výstava nadchne nejen milovníky historie, ale především rodiny s dětmi, které díky ní nahlédnou originálním způsobem do vzdálené i bližší minulosti.