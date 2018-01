115. výročí značky Harley-Davidson

115 let Harley-Davidson Motor Company

100 let České republiky

90 let Harley-Davidson Clubu Praha

55 let Harley-Davidson Clubu Brno

35 let Harley Owners Group

Tohle je oslava pro všechny, kdo zažili pocit volnosti, když poprvé šlápli do pedálů svého kola a vyrazili na první jízdu v jedné stopě. A pro ty, kteří šli ještě dál. Pro generace otců, synů, matek, dcer, sester, přátel a známých, kteří nastartovali své motory a šli za svými sny. Oslava těch, kdo vzali dvě kola, motor a řídítka a stvořili z nich, po čem toužili. Oslava těch, kdo sdílí touhu po svobodě na dvou kolech.

Je jedno, na čem jezdíte. Nebo zda se teprve chystáte začít. Nebo zda se vám zkrátka líbí představa volnosti na dvou kolech. Zveme vás všechny.

Přidejte se 5. – 8. července 2018 k oslavám!