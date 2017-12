Steve Aoki v Praze

Steve Aoki, aktuálně devátý nejlepší DJ světa, rozpoutal EDM šílenství po celém světě, v České republice nevyjímaje. S nejnovější deskou Steve Aoki presents Kolony zavítá 31. ledna 2018 do pražského SaSaZu. Prodej vstupenek bude spuštěn 4. prosince v 10 hodin na fource.cz a GoOut.cz. K dostání budou klasické vstupenky za 990 Kč, VIP vstupenky obsahující přednostní vstup, šatnu a přístup na balkon pak za 1490 Kč.

Steve Aoki začal skládat hudbu už během studií na univerzitě v Santa Barbaře. V roce 1996 založil vlastní label Dim Mak Records, na kterém vydali svá alba například MSTRKRFT, The Bloody Beetroots, The Chainsmokers nebo Bloc Party. Aoki měl na svém kontě již řadu remixů a featuringů s osobnostmi jako will.i.am, Drake nebo Kanye West, album remixů s názvem Pillowface and His Airplane Chronicles, ovšem debutové album Wonderland vydal až v roce 2012. To mu ještě více otevřelo dveře do světa a přineslo spolupráci například s Linkin Park. O dva roky později mu vyšlo album Neon Future I, které se v USA okamžitě umístilo na špičce hitparád v žánru taneční a elektronické hudby. Na desku Neon Future II si o rok později pozval hosty jako Snoop Lion nebo Rivers Cuomo. Později vznikl dokument s názvem I’ll sleep when I’m dead, který byl nominován na cenu Grammy a zachycuje Aokiho život, tvorbu a kariéru. Zatím poslední album Steve Aoki presents Kolony vyšlo v červenci letošního roku a najdeme na něm hosty jako jsou Migos, Lil Yachty nebo 2Chainz. Aoki je také znám svou podporou mnoha dobročinných organizací. Založil dokonce svůj Steve Aoki Charitable Fund a server EDM.com ho označil za číslo jedna mezi producenty podporující charitu.