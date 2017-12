Hollywood Undead v Praze

Maskovaná partička Hollywood Undead se po dvou letech vrátí do Prahy. 16. února 2018 přiveze do Fora Karlín chystané album V (Five).

Losangelská pětice Hollywood Undead do Prahy přijede s albem V (Five), jehož vydání je naplánováno na 27. října. Pětka v názvu má pro kapelu symbolický význam - jedná se o páté studiové album, na kterém pracuje pět „bratrů” (Johnny 3 Tears, J-Dog, Charlie Scene, Funny Man, Danny). „Nic nesouvisí s podstatou muziky tolik jako tohle číslo. Numerologie je mocná. Když jsme si řekli ‚Pět', prostě to dávalo smysl. Fakt, že jsme se všichni dokázali shodnout na jednom slově, z nás dělá, kdo jsme. Navíc se ohlížíme zpátky k ‚No. 5', pátému tracku naší první desky,” říká Johnny 3 Tears.



První ochutnávkou z očekávaného alba je singl California Dreaming, který kapela vypustila před pár dny. K němu vyšel i videoklip, ve kterém členové vystupují neobvykle bez masek. Skladba podle zpěváka J-Doga pojednává o dvou protikladech Kalifornie: „Máš tu lesk, krásu, slunce, surfování. Pak je tady i ta druhá, zvrácená strana - lidi, kteří nemůžou platit nájem, celebrity, které se chovají jako idioti a falešné pozlátko,” říká J-Dog o nejnovějším tracku.