Muzeum historických nočníků a toalet a Muzeum Lega - kombinované vstupné

Muzeum historických nočníků a toalet a Muzeum Lega se nacházejí v centru Prahy pouhých 280 m od sebe, proto se rozhodla společně představit své expozice a nabídnout návštěvníkům mimořádně výhodné vstupné.

Kolem 2000 exponátů z období od 15. století až po současnost je k vidění v jedinečném pražském Muzeum historických nočníků a toalet je zaměřeno především na historický vývoj předmětů spojených s vykonáváním potřeby. Mezi unikáty patří nočník pro Napoleona Bonaparte, Lincolnovu ložnici v Bílém domě, Titanic, čínského císaře Čchie-Lunga, hraběnky Mathildy Nostitz, z ryzího stříbra i hliněná středověká vykopávka z Nizozemí. Sbírka je největší na světě! Nachází se jen 450 m od Staroměstského náměstí.

Pro veřejnost bude otevřeno jen do 28. 2. 2018, proto využijte poslední příležitosti vidět tuto unikátní soukromou sbírku!

Pražské Muzeum Lega je co do rozlohy a počtu vystavených exponátů největší nejen v ČR, ale i na světě. Specializuje se na historii této oblíbené stavebnice, která se pyšní titulem hračka století. Na jejich stavbu bylo použito přes 1 000 000 kostiček. Udělejte si výlet do doby, kdy moři vládli piráti, přeneste se do éry rytířských soubojů, nebo do věku, kdy nebe křižují vesmírné lodě Star Wars i obávaná Hvězda smrti, a popřejte Mistru Jodovi, ať ho provází síla. Zavzpomínejte sami nebo ukažte dětem, jak stavebnice vypadala, když jste si s ní hráli v jejich letech.