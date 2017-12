Demented are go / The Monstrosities

Srdce nejednoho umrlce zaplesá. Králové záhrobí, jejich psycho dementní veličenstva z Walesu, se vrací na Sedmičku. Od roku 1982, až do dnes, nám hrnou do slechů to nejsyrovější, co psychobilly může nabídnout.

Sparky je legenda mezi zombies a horror rock and roll, jenž jeho kapela produkuje, nemá obdoby. Kontrabas rozvibruje žaludek, jako by se vám v něm mlel před výbuchem střev vetřelec. Kytara nasoluju maso živých nemrtvých jako zabijácká hospodyně. Bicí mocně odbíjí hodinu duchů a vokál řeže jako motorovka při krvavé amputaci končetin...

Zkrátka a dobře, jestli rádi psychobilly vařené v kotli pekelném, bude Sedmička 22.března vaším jistým cílem. Speciálním hostem bude mladá rakouská psychobilly úderka The Monstrosities - záhrobí, démoni, zombie, všechno jak má být. Poprvé v Praze!