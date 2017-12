A nelze s tím nic dělat - Výstava děl Eugena Lemaye a Yigala Ozeri

Výstava světoznámých umělců Eugena Lemaye a Yigala Ozeriho láká na unikátní minimalistické instalace a fotorealistické olejové malby Galerie Čermák Eisenkraft otevřela v pražském domě SmetanaQ na Smetanově nábřeží další výstavu. Ta má ambice pomoci Praze stát se jedním z center současného světového umění.

Expozice s mnohoznačným názvem „A nelze s tím nic dělat“ (And it can’t be helped) vypráví dva jedinečné příběhy světoznámých umělců Eugena Lemaye a Yigala Ozeriho. Výstava potrvá až do konce února a vstup je na ni zdarma. Osudy Eugena Lemaye a Yigala Ozeriho úzce spojují osobní životní zkušenosti s celospolečenským univerzálním zlem – válkou. Oba se v díle „A nelze s tím nic dělat“ zabývají společenskou a psychologickou povahou války.

Rozdíl mezi umělci spočívá ve způsobu jejího vnímání. Zatímco Lemay nabízí pohled na válku z perspektivy vojáka, Ozeri ze své pozice působí jako přihlížející vyprávění jiného vojáka. Oba pohledy jsou však v hledání odpovědi na otázku ne-opodstatněnosti války stejně oprávněné. Ať již jde o minimalistické mnohoznačné instalace Lemaye či vskutku neuvěřitelně fotorealistické olejové malby Ozeriho, výstava „A nelze s tím nic dělat“ připomíná naši neustálou humanitární zodpovědnost.

„Doufám, že se mi podaří lidi přimět, aby se zamysleli nad válkou – nad její absurdností a zbytečností. Nemusí být proléváno tolik krve, aby se o těchto otázkách začalo hovořit. Chci se lidí otázat: Proč lidská společnost tyto věci dělá?,“ vyjádřil se k výstavě Eugene Lemay.