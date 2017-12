Tu noc těsně před lesy

Současný svět. Ulice plná obchodů s drahým oblečením. Občanské nepokoje a jedna noc, kdy je možné všechno. Něco vlastnit je pro tento jediný moment jednodušší než cokoli jiného.

"Samozřejmě, že divadlo nenávidím, protože divadlo není život. Ale... je to jediné místo, kde se otevřeně říká, že to není život."

Scénická povídka francouzského dramatika přivádí na scénu muže z ulice, který zdánlivě nemá co ztratit. Vyprávění, které je možné zcizit, ale nikdy prožít. Jaký šok ještě musíme zažít, abychom uviděli svět mimo svou bublinu? Za co může sociální nerovnost a za co zlo v každém člověku, které se čas od času dere na povrch? Cesta do hlubin noci nového věku.