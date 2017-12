Zimní příhody včelích medvídků

Volné pokračování pohádky Příhody včelích medvídků provázené písničkami Petra Skoumala a texty písní Zdeňka Svěráka.

A co se všechno dozví děti v naší pohádce? Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? Proč je podzim tak sladký? Kde spí v zimě pavouk? Co dělají Čmeláčci o Vánocích? Kdo je to bílé strašidlo s pometlem? Čí jsou stopy ve sněhu?

Účinkuje: Divadlo Krapet

Vstupné: 70 Kč