Bass Overdose: Dark Jungle w/ Cripplefect + Lifesize MC, Gosh (AT)

Prijďte hned první víkend nového roku oslavit do Undergroundu v Chapeau Rouge! Bass Overdose vás tentokrát přenese do temné džungle. Těšte se jako vždycky na tématické dekorace a dávku všemožných žánrů drum and bassu. Na dark jungle edition vystoupí i 3 MCs, takže se připrav na pořádnou dávku hypu!

Bass Overdose navíc slaví 1 rok, tak si to nenech ujít !!!