Finále Skutečné ligy

Finále 13. ročníku proběhne v sobotu 16. prosince v pražském Kulturním domě Mlejn. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 128 kapel, z nichž 4 postoupily do finále. V rámci finálového klání bude mít každý z pěti finalistů 30 minut na to, aby si získal sympatie poroty i diváků. O vítězství se utkají kapely Gingerhead, Iggy Mayerov, Seventh Passion a Sematam.

Kromě samotných finalistů vystoupí i skupina Self Made, která letos zvítězila v kategorii juniorských kapel. Součástí finálového dne bude tradičně také vyhlášení Music Talent Awards 2017.

Nepřestávejte lovit nové hudební zážitky a dorazte v sobotu 16. prosince podpořit mladé talenty na finále 13. ročníku soutěže Skutečná liga do KD Mlejn. Akce startuje už ve 13:00 hodin a vstup je zdarma.