Divadlo Kámen uvede v pátek 8.12. od 19:30 premiéru hry s názvem OK plus F. Nová inscenace vystavěná nad notoricky známým frankensteinovským motivem se mimo jiné zabývá (ne)autentičností bytí herce na jevišti a (ne)iluzivností divadelního představení. Divadlo Kámen zamýšlí tento směr autorské tvorby do budoucna dále rozvíjet.

Podtitul nové hry OK plus F „OK jako dobře dobře, F jako fluidum, F jako Frankenstein; o extázi směrem dolů, nepožehnané práci, žízni a kompozitní bytosti" jasně napovídá, že půjde opět o dílko komplexní, s mnoha motivy, významy, otázkami. Jedním z motivů je tvorba čehosi umělého, nebo přesněji „kompozitního“ – tato kompozitnost se může vztahovat jak na nějakou bytost, tak třeba na divadelní performanci.