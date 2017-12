Víkendová dílna k výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský

Vladař, architekt a milovník umění Ferdinand II. Vás zve do svých služeb. Přispějte do sbírky kuriozit svým dílem na víkendové dílně k výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem. Pro děti od 6 do 13. let. Cena: 90 Kč / 1 os. / Rezervace nutná