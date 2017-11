Progresivní architektura střední Evropy - Sporaarchitecs a Piotr Śmierzewski

Jak se staví v Budapešti metro a co to je analogická architektura? Spolek KRUH přiváží v prosinci do Prahy zajímavé osobnosti evropské architektonické scény. Na poslední přednášce tohoto roku, která se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince v pražském centru CAMP, se představí maďarské studio Sporaarchitecs, které je známé především díky výraznému projektu nových stanic metra v Budapešti. Polskou architekturu zastoupí Piotr Śmierzewski ze studia ANALOG. Vstup na přednášku, která je tlumočena do češtiny, je zdarma.

Nekopírují vzory, nachází jedinečný pohled, inovují... V Praze se 7. prosince o své zkušenosti a jiný úhel pohledu na architekturu podělí architekti z Maďarska a Polska. Na přednášce se představí progresivní maďarský ateliér Spora architects, který se zaměří na svůj poslední výrazný projekt, a to na stanice metra v Budapešti, které sklízí mezinárodní úspěch. „Pokud chceme lidi přimět, aby používali hromadnou dopravu, musí být trendy,“ nechávají se slyšet tvůrci. Cestujícím tak díky své realizaci nabízejí ukázku špičkového současného designu.