The Charlatans v Praze

The Charlatans dosáhli vyššího stupně grácie. Dvacet sedm let po vydání svého prvního alba ‘Some Friendly’, které dosáhlo prvního místa britské hitparády, znějí pořád svěže a jejich kariéra září jak slunce na nebi. Se svým letošním albem ‘Different Days‘ přicházejí s hudbou, která překresluje jejich hudební mapy, jako nikdy předtím jsou si jistí svou kolektivní identitou, tím, kdo jako kapela vlastně jsou. The Charlatans se pražskému obecenstvu představí 21.února v klubu MeetFactory. Vstupenky za 690 Kč + poplatky od 28.11. na www.GoOut.cz, v Ticketpro a Ticketportal, na místě v den koncertu za 790 Kč.