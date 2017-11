The Illusionists - Live From Broadway, kteří v loňském roce vyprodali šest největších hal na světě, vyráží na evropské turné, v rámci kterého se v lednu příštího roku vrátí do Prahy!

Na četné žádosti českých diváků byla právě přidána čtyři odpolední představení, která se budou konat ve dnech od 11. do 14.ledna v Kongresovém centru Praha vždy od 16:30 hodin. Vstupenky jsou již v prodeji v síti Ticketportal.