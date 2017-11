Petr Tyc Dokud neumřeli

Dokud neumřeli... Věříte, že láska může skončit dobře?

"Dvoření, dobývání, ochladnutí, rozpad. Stále stejná únavná dějová linka. Po každém nezdaru následuje úsilí o další nezdar."

Řečtina má pro lásku devět různých slov: porneia, mania, eros, philia, storgé, harmonia, eunia, charis, agapée. O čem mluvíte vy, když mluvíte o lásce?

Představení je volně inspirované novelou Juliana Barnese Jak to vlastně bylo? (Talking it Over) a vlastními nebo sdílenými životními zkušenostmi. Vyprávíme příběh, a důležitý je pro nás především způsob, forma vyprávění. Ale nejen to. Zajímá nás téma, o kterém toho sami sobě i druhým tolik nalháváme.