Dot504 J. Fruček (SK) a L. Kapetanea (GR) YANTO

Chtějí po vás vysvětlení. Chtějí znát smysl, záměr, pojetí. Ale není tu nic. Vše vychází z ničeho a není co vysvětlovat.

Vyjma toho, že co děláme, co existuje, kým jsme, se stále mění. To, co děláme, to nejsme my.

Přichází to k nám odněkud a odnikud.

Nikdo neví, co to je.

Co to je?

Jozef Fruček, Linda Kapetanea