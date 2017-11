V klubu Duplex se v úterý 5. prosince poprvé představí partička Stand-up Factory Můžeš se těšit na 90 minut zábavného stand-up vystoupení v následující sestavě:

Adéla Elbel – Rich bitch z Brna. Inspiruje ji trapno, nekorektnost, začátky Slávka Boury a nezdolnost Saskie Burešové. You gonna love her… or not.

Dominik Heřman Lev - Dnes bych si s určitou dávkou drzosti mohl do kolonky „zaměstnání“ dát profese: moderátor, bavič v žánru Stand up comedy, autor námětů a příležitostný scénarista.

Jiří Jakima – Občas veselý. Občas vtipný....