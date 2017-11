Dobrovolníkem na 100 %

Kurz zahrnuje 15 bloků přednášek a praktických cvičení po 2 výukových hodinách týdně, vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin + 4 praktická cvičení v přírodě.

Přihlášku naleznete na uvedeném odkazu. Přihlásit se můžete rovněž e-mailem na nova@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 608 501 040.

Dobrovolnictví Nové Akropolis je praktický způsob, jak žít aktivně a jak podporovat skutečnou kulturu, založenou nikoli na mnoha slovech, nýbrž na hodnotách, které jsou základem každé civilizace. To je motor, který pohání jednání každého dobrovolníka, aby aktivně v životě uplatňoval vlastní zásady tím, že je k dispozici na místech, kde je to zapotřebí. Být dobrovolníkem je závazkem k sobě samému i k ostatním. Je to důvod, proč něco dělat a proč chtít, aby to bylo užitečné.

Dobrovolnictví znamená sloužit ostatním lidem i životnímu prostředí, je přirozeným projevem ducha Jednoty života. V praxi se projevuje hodnotami jako je altruismus, závazek a společné dobro. Proto je zapotřebí filozofické zkoumání, které nám umožňuje dotknout se velkých nadčasových a univerzálních hodnot.