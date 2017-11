MoveBreakers CD Release Party + Terne Čhave / Gadjo.cz / Max W.

Poslední listopadovou středu vydají MoveBreakers debutové CD Are You Here?. Do pražského Rock Café si k této speciální události jako hosty přizvali kapelu Terne Čhave. O warm up se postará Gadjo.cz, o afterparty pak Max W. & Friends.

Pestré album umně kloubí žánry jako electro-swing, funky, balkan až po drum’n’bass, dupstep, či house. Netradiční spojení akordeonu, pozounu a baskytary s výrazným a živelným projevem zpěvačky Aleny Krejčové, s elektronickými tanečními aranžemi, dělá z kapely jeden z nejvýraznějších objevů klubové scény současnosti. Tomu odpovídá i nabitý koncertní kalendář na letošní zimu a jaro.