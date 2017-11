Kalle - křest alba

Táborská dvojice Kalle pokřtí 4. 12. ve Futuru novou desku Saffron Hills. Tři roky po vydání debutu Live from the Room ceněného posluchači i kritiky Kalle vysílají do světa své druhé album s názvem Saffron Hills. Desku si dvojice Veronika Buriánková a David Zeman opět nahrála doma na pásový rekordér.

Pracovali tak s vlastními osvědčenými postupy a výrazovými prostředky, které podtrhují specifickou a osobní atmosféru. Na novém albu je ale poznat detailnější a propracovanější pojetí jejich hudby. Gradace vrstvených kytar dává Kalle silnou post-rockovou intenzitu, zatímco slowcoreová repetetivnost drží hudbu při zemi a vytváří dostatek prostoru pro zpěv. Právě Veroničin zpěv nechává do písní Kalle proplout mnohdy až popovou hitovost.

Síla je ale především v celku. Album Saffron Hills skupina vypustila 2. listopadu v digitální podobě. Vinyl a CD vychází pod hlavičkou Day After Records právě 4. prosince. Spolu s Kalle vystoupí Oswaldovi. Rovněž duo, kterému letos vyšla zamenitá deska Songs About Persecution. Oswaldovi na ní zní jako by Jack White vytvořil soundtrack ke spaghetti western muzikálu.