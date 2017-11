Komentovaná prohlídka expozice Umění 19., 20. a 21. století v AJ

Komentovaná prohlídka stálé expozice Umění 19., 20. a 21. století (F. Kupka, A. Renoir, P. Picasso, E. Schiele, Toyen) s historičkou umění Alicí Němcovou a Jitkou Šosovou v angličtině.

zdarma / rezervace míst na anna.stranska@ngprague.cz Guided tour of the permanent exhibition of The Art of the 19th, 20th and 21st Centuries (F. Kupka, A. Renoir, P. Picasso, E. Schiele, Toyen) with art historian Alice Němcová and Jitka Šosová in English. free entry / make your reservation at anna.stranska@ngprague.cz