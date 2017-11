Nigel Kennedy: Fascinující houslový virtuoz

Nejslavnější britský houslista a vášnivý fanoušek fotbalového klubu Aston Villa přijede 14. 3. 2018 zahrát českému publiku Vivaldiho, Bacha i Gershwina. Koncert s podtitulem „Bach meets Gershwin“ se za doprovodu dalších pěti hudebníků bude konat v pražském Kongresovém centru. Kennedy je nejprodávanějším houslistou všech dob.

Patří k nové generaci umělců, kteří dosáhli úspěchů jak v klasické hudbě, tak v jazzu a rocku. Nabízí repertoár, který zahrnuje jak klasiku, tak jazz, klezmer, rock a mnoho, mnoho dalšího. Kennedy vyniká nejen ve světě klasické hudby. Proslavil se svojí interpretací Jimiho Hendrixe poté, co jej správci pozůstalosti velkého rokového kytaristy požádali, aby k poctě ikonického bluesmana nahrál desku.

Následovala prvotřídní nahrávka The Kennedy Experience, jež obsahuje improvizované skladby, vycházející z Hendrixových kompozic. Podobným způsoben naložil i s největšími hity legendárních The Doors. Kennedy spolupracoval s opravdovými ikonami rocku a popu. Mezi ty nejslavnější patří Paul McCartney, Kate Bush, skupiny The Who, Led Zeppelin, Robert Plant a mnoho dalších.