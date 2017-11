Rock Café se v sobotu otřese metalovou smrští. V pražském Rock Café to bude v sobotu pěkně vřít. Zavládne tu totiž pořádná metalová smršť! Na pódiu se během jednoho večera vystřídají čtyři našlápnuté kapely ze tří různých zemí. Fanoušci drsnější muziky se mohou těšit na show německých metalistů Tenside a maďarské party Leander Kills. Českou republiku zastoupí kapely The Snuff a Abbys Watching Me.

Nepřestávejte lovit nové nadupané koncertní zážitky a dorazte v sobotu 18. listopadu do Rock Café na vlastní kůži zažít pořádnou metalovou nálož. Celá noc se ponese na vlnách metalcore, alternativního rocku a hardcoru. K dobré náladě zaručeně přispěje i ledově namražený Jägermeister. Akce startuje v 19:00.